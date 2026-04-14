‘Shkëndijë shprese’ për paqe që po nxisin rënie të mëtejshme të çmimit të naftës

Rëniet e mëtejshme të çmimeve të naftës të martën “bazohen në shkëndija shprese se të dyja palët mbeten të etura për të arritur një marrëveshje paqeje të qëndrueshme”, sipas një analisti, ka raportuar BBC. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent ra me 4.5% në një nivel minimal prej 94.87 dollarësh për fuçi të martën, përpara…

Bota

14/04/2026 23:33

Rëniet e mëtejshme të çmimeve të naftës të martën “bazohen në shkëndija shprese se të dyja palët mbeten të etura për të arritur një marrëveshje paqeje të qëndrueshme”, sipas një analisti, ka raportuar BBC.

Çmimi i naftës së papërpunuar Brent ra me 4.5% në një nivel minimal prej 94.87 dollarësh për fuçi të martën, përpara se të rimëkëmbej pak.

“Lajmi për një raund të dytë të mundshëm bisedimesh ka qenë i dobishëm në qetësimin e tregjeve, së bashku me sugjerimin se Irani nuk do ta testojë bllokadën amerikane, por në vend të kësaj do të zgjedhë të ndalojë dërgesat për të shmangur një përballje ushtarake”, thotë Lindsay James, stratege investimesh në Quilter.

Ajo thotë se tregtarët mund të jenë inkurajuar gjithashtu nga shenjat se disa tankerë të sanksionuar “duket se e kaluan Ngushticën e Hormuzit më herët sot, por që atëherë janë kthyer”.

Mund të jetë që vendndodhjet e pasakta të jenë treguar në të dhënat e gjurmimit, ose të tregojnë se presioni ushtarak amerikan po ushtrohet përtej Ngushticës, thotë ajo.

 

