Tragjedi në Mitrovicë: Foshnja gjendet pa shenja jete, trupi dërgohet për autopsi
Një foshnjë është gjetur pa shenja jete në Mitrovicë mëngjesin e 28.08. 2026. Rasti është raportuar rreth orës 08:00 nga babai, i cili ka njoftuar se kishte vërejtur foshnjën e tij pa shenja jete. Në vendin e ngjarjes ka dalë ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen e foshnjës. Me vendim të prokurorit, trupi i…
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Një foshnjë është gjetur pa shenja jete në Mitrovicë mëngjesin e 28.08. 2026.
Rasti është raportuar rreth orës 08:00 nga babai, i cili ka njoftuar se kishte vërejtur foshnjën e tij pa shenja jete.
Në vendin e ngjarjes ka dalë ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen e foshnjës.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi, ndërsa rasti është hapur si hetim mbi vdekjen.
Autoritetet janë duke i zhvilluar procedurat hetimore për të ndriçuar rrethanat e vdekjes së foshnjës