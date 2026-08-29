Tragjedi në Mitrovicë: Foshnja gjendet pa shenja jete, trupi dërgohet për autopsi

Një foshnjë është gjetur pa shenja jete në Mitrovicë mëngjesin e 28.08. 2026. Rasti është raportuar rreth orës 08:00 nga babai, i cili ka njoftuar se kishte vërejtur foshnjën e tij pa shenja jete. Në vendin e ngjarjes ka dalë ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen e foshnjës. Me vendim të prokurorit, trupi i…

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29/08/2026 13:55

Një foshnjë është gjetur pa shenja jete në Mitrovicë mëngjesin e 28.08. 2026.

Rasti është raportuar rreth orës 08:00 nga babai, i cili ka njoftuar se kishte vërejtur foshnjën e tij pa shenja jete.

Në vendin e ngjarjes ka dalë ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen e foshnjës.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi, ndërsa rasti është hapur si hetim mbi vdekjen.

Autoritetet janë duke i zhvilluar procedurat hetimore për të ndriçuar rrethanat e vdekjes së foshnjës

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