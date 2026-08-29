Buci dhe Verona së shpejti me super lajm
Verona ka konfirmuar se është shtatzënë dhe së bashku me ish-banorin e “Big Brother VIP Kosova 2”, Ylli Dervishin (Bucin), janë në pritje të fëmijës së dytë. Lajmin e ka ndarë përmes disa fotografive ku shfaqet me barkun e rrumbullakosur, e veshur me një fustan të kaltër. Çifti u bënë prindër për herë të parë…
ShowBiz
Verona ka konfirmuar se është shtatzënë dhe së bashku me ish-banorin e “Big Brother VIP Kosova 2”, Ylli Dervishin (Bucin), janë në pritje të fëmijës së dytë.
Lajmin e ka ndarë përmes disa fotografive ku shfaqet me barkun e rrumbullakosur, e veshur me një fustan të kaltër.
Çifti u bënë prindër për herë të parë vitin e kaluar me lindjen e djalit të tyre, Elio, ndërsa gjinia e foshnjës së dytë ende nuk është bërë e ditur.