Buci dhe Verona së shpejti me super lajm

Verona ka konfirmuar se është shtatzënë dhe së bashku me ish-banorin e “Big Brother VIP Kosova 2”, Ylli Dervishin (Bucin), janë në pritje të fëmijës së dytë. Lajmin e ka ndarë përmes disa fotografive ku shfaqet me barkun e rrumbullakosur, e veshur me një fustan të kaltër. Çifti u bënë prindër për herë të parë…

ShowBiz

29/08/2026 14:29

Verona ka konfirmuar se është shtatzënë dhe së bashku me ish-banorin e “Big Brother VIP Kosova 2”, Ylli Dervishin (Bucin), janë në pritje të fëmijës së dytë.

Lajmin e ka ndarë përmes disa fotografive ku shfaqet me barkun e rrumbullakosur, e veshur me një fustan të kaltër.

Çifti u bënë prindër për herë të parë vitin e kaluar me lindjen e djalit të tyre, Elio, ndërsa gjinia e foshnjës së dytë ende nuk është bërë e ditur.

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