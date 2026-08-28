Numri i të vdekurve në Nepal rritet në 567, gati 2,000 të zhdukur

Autoritetet nepaleze njoftuan se numri i të vdekurve është rritur në 567. Autoriteti Kombëtar i Reduktimit dhe Menaxhimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë tha se 1,924 persona rezultojnë të zhdukur, një rritje e konsiderueshme nga 1,535 të raportuar më parë për të zhdukur në Nepal dhe Tibet, raporton Index.hr. Nuk është e qartë nëse numri i…

Bota

28/08/2026 20:51

Autoritetet nepaleze njoftuan se numri i të vdekurve është rritur në 567.

Autoriteti Kombëtar i Reduktimit dhe Menaxhimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë tha se 1,924 persona rezultojnë të zhdukur, një rritje e konsiderueshme nga 1,535 të raportuar më parë për të zhdukur në Nepal dhe Tibet, raporton Index.hr.

Nuk është e qartë nëse numri i ri i referohet vetëm Nepalit apo edhe Tibetit.

101 persona të tjerë të plagosur janë në spital.

Numri më i madh i vdekjeve u regjistrua në Chitwan, 223, dhe në East Nawalparasi, 154. Në Gorkha, vdiqën 54 persona, Dhading 40, Nuwakot 37, West Nawalparasi 27, Tanahun 20 dhe Rasuwa 12.

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