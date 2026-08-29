Këmbësorja me foshnjën 3-muajshe në krahë përplaset nga një veturë në Vlorë, kjo është gjendja e tyre
Një aksident rrugor ka ndodhur në aksin Vlorë-Orikum, pranë vendit të quajtur “Kala”, ku një automjet tip “Audi” ka përplasur një këmbësore. Sipas raportimeve, në momentin e aksidentit, gruaja po mbante në krahë një foshnjë 3-muajshe. Fatmirësisht, foshnja nuk ka pësuar lëndime dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa këmbësorja ka marrë lëndime të…
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Një aksident rrugor ka ndodhur në aksin Vlorë-Orikum, pranë vendit të quajtur “Kala”, ku një automjet tip “Audi” ka përplasur një këmbësore.
Sipas raportimeve, në momentin e aksidentit, gruaja po mbante në krahë një foshnjë 3-muajshe.
Fatmirësisht, foshnja nuk ka pësuar lëndime dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa këmbësorja ka marrë lëndime të lehta.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë, të cilat po kryejnë veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.