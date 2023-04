Tifozët e Chelseat ia fillojnë këngës në Madrid, tallen me sulmin e skuadrës së tyre

Tifozët që kanë udhëtuar në Madrid kanë përgatitur një këngë për skuadrën e tyre, e që është paska qesharake, shkruan Lajmi.net

“Ne kemi super Frank Lampardin, ai e di çfarë duam ne. Thiago në mbrotje, askush në sulm. Chelsea ka për ta fituar UEFA Champions League”, thuhet në këngën e përgatitur nga tifozët.

Kujtojmë që Blutë e Londrës po kanë probleme të shumta në fazën e sulmit. Pas mungesës së Armando Brojës, ekipi i Frank Lampard në dispozicion në vijën e sulmit ka vetëm Kai Havertz, por ky i fundit nuk është se ka pasur paraqitje të mira kohëve të fundit.

Ndeshja mes Real Madrid dhe Chelseat zhvillohet sonte nga ora 21:00 dhe luhet në stadiumin “Santiago Bernabeu”./Lajmi.net/

🎵 We’ve got Super Frankie Lampard!

He knows exactly what we need!

Thiago at the back,

no one in attack,

Chelsea’s gonna win the Champions League 🎵 pic.twitter.com/xL1D8rDMMk

— CarefreeLewisG (@CarefreeLewisG) April 12, 2023