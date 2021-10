Thotë se udhëtoni në kohë nga 2714 – Burri misterioz paralajmëron një pandemi më të keqe se Covid

Një udhëtar i kohës TikTok i quajtur Aery Yormany tha se së shpejti do të shohim një pandemi tjetër globale dhe do të jetë ‘më e keqja në histori’ me një shkallë më të lartë të vdekshmërisë sesa Covid-19

Një ‘udhëtar në kohë’ nga viti 2714 ka dërguar një mesazh deri më sot për të na paralajmëruar për një pandemi tjetër që do të godasë në rreth 40 vjet-dhe do të jetë edhe më e keqe se Covid-19.

Aery Yormany ka arritur disi të ngarkojë mesazhin e tij paralajmërues në TikTok të sotëm, ku ndan video nën llogarinë @aesthetictimewarper.

Ai tha se në vitin 2061, krijohet një “virus artificial” dhe të gjithë në tokë janë të infektuar – dhe rezulton në një përqindje vdekshmërie 30 përqind, duke e bërë atë “më të keqen në histori”.

Aery vazhdon duke thënë se si një “re e krijuar nga njeriu” do të mbulojë tokën për një vit të tërë dhe se koha që po jetojmë tani do të njihet si “rivendosja e madhe” për shkak të asaj që vijon.

Në video, Aery tha: “Shekulli 21 do të njihet si” Rivendosja e Madhe “, më lejoni t’ju shpjegoj sot duke ju dhënë shembuj të asaj që do të vijë.

“Në vitin 2029, Pastrimi bëhet realitet, një herë në pesë vjet të gjitha krimet janë të ligjshme për një javë.

“Në vitin 2043, krijohet një “re” e krijuar nga njeriu, që mbulon të gjithë tokën për një vit rresht.

“Në vitin 2061, krijohet një virus artificial, të gjithë e kapin atë, me një përqindje fataliteti prej 30 përqind, më e keqja në histori.”

Aery ka krijuar një video tjetër, të titulluar ‘kur do të përfundojë Covid?’, Në të cilën ai u përgjigjet pyetjeve të zakonshme në lidhje me pandeminë aktuale.

Në klip, ai tha: “Nuk do të përfundojë për një kohë shumë të gjatë. Covid-19 do të përkeqësohet dhe pastaj do të bëhet më mirë, do të rritet në mbi një milion raste brenda një dite dhe vaksina nuk e prek atë”.

“Përfundimisht do të jetë njësoj si gripi, ku ka një sezon për të dhe vjen çdo vit”.

Nuk dihet se kush është ky person misterioz, dhe shumica mendojnë se është vetëm një shaka, por ka të tjerë që mendojë se ai po thotë të vërtetën. Por ky do të jetë një mister që pritet të shpaloset në vitin 2029. /Lajmi.net/