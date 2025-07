Parashikimi i motit për ditën e diel Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën me dije se të dielën moti do të jetë kryesisht me diell dhe pjesërisht i vranët. Në disa zona priten vranësira lokale që mund të sjellin riga shiu në formën e rrebesheve të shkurtëra. Temperaturat minimale do të luhaten ndërmjet 11 dhe 17 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të…