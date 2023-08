Tashmë është e sigurt, Josko Gvardiol futbollisti më i ri i Manchester Cityt

Gazetari italian, Fabrizio Romano raporton se RB Leipzig dhe skuadra angleze tashmë kanë firmosur të gjitha dokumentacionet dhe mbrojtësi kroat mund të llogaritet si lojtari më i ri i kampionit nga Premier League, shkruan Lajmi.net

Shuma që City pritet të paguaj për mbrojtësin nga Kroacia është 90 milionë euro, pa përfshi edhe bonuset.

“Josko do të udhëtoj në Manchester gjatë mbrëmjes, kurse nesër kryen testet mjekësore”, ka shkruar Romano në rrjetet sociale./Lajmi.net/

Manchester City and Leipzig have just signed documents — Joško Gvardiol can be considered new City player! 🚨🔵🇭🇷

€90m final fixed fee — no add-ons.

Long term deal agreed already in June.

Joško will travel to Manchester tonight, medical on Friday.

Here we go, confirmed ✔️ pic.twitter.com/WF5CMuRTZm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023