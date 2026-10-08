Syla: PSD, LDK e këta që kanë qenë në VV po tentojnë ta rigjejnë vetën politikisht

Gazetari Valon Syla, ka thënë se ndryshim-ligji për Gjykatën Speciale nuk është bërë krye në veti. Ai ka thënë se ata që sot po dalin si ekspertë ligjorë pse nuk e kanë thënë të njëjtin para tre ditësh. Ai përmendi edhe LDK-në dhe PSD-në, duke thënë se “po përpiqen ta rigjejnë veten politikisht”. “Ata që…

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08/10/2026 22:38

Gazetari Valon Syla, ka thënë se ndryshim-ligji për Gjykatën Speciale nuk është bërë krye në veti.

Ai ka thënë se ata që sot po dalin si ekspertë ligjorë pse nuk e kanë thënë të njëjtin para tre ditësh.

Ai përmendi edhe LDK-në dhe PSD-në, duke thënë se “po përpiqen ta rigjejnë veten politikisht”.

“Ata që mendojnë që ky ligj është bërë krye në veti që është nga politikanët si Bedriu, Memli, Ramushi, pa u konsultu me mbrojtjen ligjore. Ata që sot flasin si eksperta ligjorë pse nuk kanë fol më herët, çka paska ndodh që ju ka ndrru qëndrimi. A ka mbet mbrojtja e UÇK-së me u bë për ata që nuk kanë qenë gjendje as me votu ligjin”, ka thënë ai në T7.

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