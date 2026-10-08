Agon Maliqi: Mos u nxitoni, normale që Presidentja të trashëgojë staf, s’mund të punojë fikall vetë
Analisti Agon Maliqi, ka thënë se opinioni nuk duhet të ngutet me kritika ndaj presidentes Justina Shiroka Pula, në lidhje me stafin e saj. Ai tha se ka një arsyeje se pse Presidenti zgjedhet shumë ditë para se t’i fillojë mandati, kjo që të ndërtojë ekipin. Tutje, ai tha se Shiroka-Pula ka kohë që nuk…
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Analisti Agon Maliqi, ka thënë se opinioni nuk duhet të ngutet me kritika ndaj presidentes Justina Shiroka Pula, në lidhje me stafin e saj.
Ai tha se ka një arsyeje se pse Presidenti zgjedhet shumë ditë para se t’i fillojë mandati, kjo që të ndërtojë ekipin.
Tutje, ai tha se Shiroka-Pula ka kohë që nuk është aktive në politikë dhe duhet të trashëgojë përkohësisht një staf.
“Ka një arsye përse presidenti duhet të zgjedhet shumë ditë para se t’i fillojë mandati: që të ketë kohë për tranzicion dhe të ndërtojë ekip. Presidentja Shiroka-Pula nuk ka qenë politikane aktive, nuk ka ekip të sajin që e nxjerr nga sirtari dhe para tre ditësh nuk e ka ditur se do të jetë në detyrë. Është krejt normale që përkohësisht të trashegojë staf që e njeh natyrën e punës, sepse nuk mund të punojë presidentja e shtetit fikall vetë. Mos nxitoni me gjykime dhe jepini proceseve kohën e duhur”, ka thënë ai.