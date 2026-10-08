Miftaraj: Ligji për Specialen është i të gjithëve, VV, PDK e AAK nuk mund t’i ikin përgjegjësisë

Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, tha se Ligji për Gjykatën Speciale “është i të gjithëve “ dhe sipas tij “nuk munden me i ikë përgjegjësisë”. Për Gjykatën Speciale, Miftaraj tha se Ligji i Speciales është miratuar në Kuvend, nuk munden as VV’ja, as PDK’ja, as AAK-ja t’i ikin përgjegjësisë. “Mendoj…

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08/10/2026 23:25

Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, tha se Ligji për Gjykatën Speciale “është i të gjithëve “ dhe sipas tij “nuk munden me i ikë përgjegjësisë”.

Për Gjykatën Speciale, Miftaraj tha se Ligji i Speciales është miratuar në Kuvend, nuk munden as VV’ja, as PDK’ja, as AAK-ja t’i ikin përgjegjësisë.

“Mendoj që shteti i Kosovës, MPJD, zyra e e presidentes, me pas interesin shtetëror, mendoj që është dashtë me pas kërkesa për takime me shtetet kryesore të BE-së…Ne si shtet për 6 vite kemi dështu me u marrë me Gjykatën Speciale”, tha Miftaraj në T7.

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