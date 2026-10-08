Kosova përfundon përgatitjet para ndeshjes me Austrinë

Kombëtarja e Kosovës ka zhvilluar stërvitjen e fundit para përballjes me Austrinë, në kuadër të “play-off”-it për Kupën e Botës 2027. “Dardanet” kanë mbyllur përgatitjet për ndeshjen që zhvillohet të premten, më 9 tetor, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. Kosova dhe Austria do të përballen nga ora 18:00, në një sfidë të rëndësishme për…

Sport

08/10/2026 22:29

Kombëtarja e Kosovës ka zhvilluar stërvitjen e fundit para përballjes me Austrinë, në kuadër të “play-off”-it për Kupën e Botës 2027.

“Dardanet” kanë mbyllur përgatitjet për ndeshjen që zhvillohet të premten, më 9 tetor, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Kosova dhe Austria do të përballen nga ora 18:00, në një sfidë të rëndësishme për vazhdimin e rrugëtimit drejt Botërorit 2027.

Skuadra kosovare synon ta shfrytëzojë faktorin vendas dhe mbështetjen e tifozëve për të siguruar rezultat pozitiv në këtë përballje.

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