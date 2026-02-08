Spiropali: Kërkesa e studentëve në Shkup për gjuhën shqipe, e garantuar nga Kushtetuta
Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri, Elisa Spiropali përgëzoi sot studentët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, të cilët kërkojnë të drejtën për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Në një postim në rrjetet sociale, Elisa Spiropali tha se dialogu mbetet rruga e më e sigurt për forcimin e besimit dhe…
Lajme
Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri, Elisa Spiropali përgëzoi sot studentët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, të cilët kërkojnë të drejtën për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.
Në një postim në rrjetet sociale, Elisa Spiropali tha se dialogu mbetet rruga e më e sigurt për forcimin e besimit dhe standardeve demokratike.
“Përgëzoj studentët për angazhimin qytetar dhe mënyrën demokratike me të cilën kanë artikuluar kërkesën e tyre për përdorimin e gjuhës shqipe në përputhje me të drejtat e garantuara nga Kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi”, shkruan Spiropali.
Ministrja Spiropali shprehu vlerësimin për gatishmërinë e institucioneve të Maqedonisë së Veriut, veçanërisht kryeministrit Mickoski dhe zëvendëskryeministrit Sali, për ta trajtuar këtë çështje me seriozitet dhe në përputhje me Kushtetutën dhe kuadrin ligjor të vendit.
“Dialogu, zgjidhjet institucionale dhe respekti për të drejtat mbeten rruga më e sigurt për forcimin e besimit dhe standardeve demokratike”, tha Spiropali.
Në Maqedoninë e Veriut 385 studentë shqiptarë nga tre fakultete juridike: ai i Universitetit të Tetovës, i Universitetit të Evropës Juglindore dhe i Universitetit “Nënë Tereza” kanë dorëzuar një peticion ku kërkojnë që ky provim të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe, krahas maqedonishtes. Ata thonë se kjo u takon me ligj, pasi studimet i kryejnë në shqip dhe gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në vend.