22 pjesëtarë të FSK parashihet të dërgohen fillimisht në Gaza, shpenzimet e tyre mbulohen nga buxheti i Kosovës
Pas marrëveshjes së nënshkruar në kuadër të nismës ndërkombëtare “Bordi i Paqes”, institucionet e Kosovës kanë avancuar me hapat konkretë drejt përfshirjes në misione ndërkombëtare të sigurisë.
Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes ka votuar njëzëri për t’ia dërguar Kuvendit vendimin e Qeverisë për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) jashtë vendit, si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza.
Ndërkohë, gjatë seancës plenare të sotme, deputetët pritet të shqyrtojnë dhe miratojnë projektligjin që i hap rrugë këtij angazhimi të parë të këtij lloji për FSK-në.
Në dokumentin që ka siguruar Front Online, përveç vendimit për dërgimin e FSK-së në Gaza, jepen edhe detaje më të hollësishme mbi mënyrën e funksionimit të këtij misioni.
Theksohet se bëhet fjalë për një operacion ndërkombëtar paqeruajtës, ku roli i FSK-së është mbështetës dhe stabilizues, në përputhje me planin për përfundimin e konfliktit në Gaza.
Dokumenti sqaron se pjesëtarët e FSK-së do të jenë nën autoritetin e komandës ndërkombëtare dhe do të zbatojnë rregullat e angazhimit të përcaktuara nga kjo forcë. Po ashtu, përmendet se shteti i Kosovës ruan juridiksion mbi ushtarët e vet për çështje ligjore.
Një tjetër pikë e rëndësishme është se numri i pjesëtarëve mund të ndryshojë sipas nevojave të misionit, por në këtë fazë parashihet një kontingjent prej rreth 22 ushtarësh. Financimi i misionit mbulohet nga buxheti i Kosovës.