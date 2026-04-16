Kryeministri i Libanit: Armëpushimi ishte ‘qëllimi kryesor’ i bisedimeve të së martës

16/04/2026 19:37

Kryeministri i Libanit ka reaguar ndaj njoftimit të armëpushimit në mediat sociale.

Nawaf Salam tha se marrëveshja ishte “qëllimi kryesor” i Libanit në bisedimet midis ambasadorëve izraelitë dhe libanezë në Uashington të martën, shkruan SkyNews.

Ai tha se kishte “shpresë të plotë” që armëpushimi do të thoshte që civilët e zhvendosur në Liban – që mendohet të jenë rreth 1.2 milion në numër – të mund të ktheheshin në shtëpitë e tyre sa më shpejt të ishte e mundur.

