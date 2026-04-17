​Pas arit të Distrias, sot radha e Fazliut, Gjakovës dhe Cenës në Evropianin e Xhudos

17/04/2026 09:20

Pas suksesit të madh të Distria Krasniqit, e cila fitoi medaljen e artë në Kampionatin Evropian të xhudos për senior në Tbilisi, Kosova vazhdon sot paraqitjen me tre garues të tjerë në këtë ngjarje prestigjioze.

Në ditën e tretë të garave, në tatami do të zbresin Laura Fazliu në kategorinë -63 kilogramë, si dhe Akil Gjakova dhe Dardan Cena në kategorinë -73 kilogramë, duke synuar rezultate të larta për ekipin kosovar, transmeton kosovapress.

Pas performancës mbresëlënëse të Krasniqit që i siguroi Kosovës medaljen e artë, pritjet janë rritur edhe për garuesit e sotëm, të cilët synojnë të vazhdojnë suksesin dhe të sjellin medalje të tjera nga Kampionati Evropian 2026.

