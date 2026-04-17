Tragjedia në Malishevë, sot ditë zie dhe pezullim i mësimit në shkollën e dy nxënësve

17/04/2026 09:04

Shkolla “Ibrahim Mazreku” në Malishevë e ka shpallur të premten ditë zie, pas humbjes tragjike të jetës së dy nxënësve dhe babait të tyre.

Të dy fëmijët vijonin mësimin në këtë shkollë, e cila ka njoftuar për vendimin e marrë pas ngjarjes së rëndë.

Për këtë arsye, sot është pezulluar edhe procesi mësimor.

“Në koordinim me Drejtorinë e Arsimit, Këshillin e Prindërve dhe Këshillin e Mësimdhënësve, njoftojmë të gjithë nxënësit, prindërit dhe stafin e SHFMU ‘Ibrahim Mazreku’ – Malishevë, se në shenjë solidarizimi dhe respekti për ndarjen tragjike nga jeta të nxënësve tanë të klasës së tretë, Naile dhe Kujtim Berisha, si dhe të prindit të tyre, Ilir Berisha, dita e premte, më 17.04.2026, shpallet Ditë Zie në shkollën tonë. Gjatë kësaj dite pezullohet procesi mësimor”, thuhet në njoftim.

Ky institucion ka ftuar të gjithë nxënësit dhe stafin që kjo ditë të respektohet me dinjitet, qetësi dhe solidaritet.

Artikuj të ngjashëm

April 17, 2026

Arrestohet një grua në Prishtinë, dyshohet se kanosi shtetasin amerikan me...

April 17, 2026

Fillon seanca përfundimtare në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, të...

April 17, 2026

Arrestohet një burrë në Podujevë, e dëboi bashkëshorten nga shtëpia

April 17, 2026

Përleshje mes dy vëllezërve në Podujevë, njëri dërgohet në mbajtje

April 17, 2026

Çmimet e naftës bien pas shpalljes së armëpushimit Izrael-Liban

April 16, 2026

Kryeministri i Libanit: Armëpushimi ishte ‘qëllimi kryesor’ i bisedimeve të së...

Lajme të fundit

Arrestohet një grua në Prishtinë, dyshohet se kanosi...

Fillon seanca përfundimtare në rastin e vrasjes së...

Arrestohet një burrë në Podujevë, e dëboi bashkëshorten nga shtëpia

Përleshje mes dy vëllezërve në Podujevë, njëri dërgohet në mbajtje