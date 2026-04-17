MINTI me njoftim: Çmimi maksimal për një litër naft sot është 1 euro e 74 cent
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 17.04.2026.
Sipas njoftimit zyrtar, çmimet që hyjnë në fuqi nga ora 10:00 janë:
Nafta (dizel): 1.74 euro/litër
Benzina: 1.43 euro/litër
Gazi: 0.88 euro/litër
Qytetarët mund të paraqesin ankesa lidhur me çmimet përmes emailit [email protected] ose në numrin pa pagesë 0800 11000.