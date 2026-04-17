MINTI me njoftim: Çmimi maksimal për një litër naft sot është 1 euro e 74 cent

17/04/2026 09:17

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 17.04.2026.

Sipas njoftimit zyrtar, çmimet që hyjnë në fuqi nga ora 10:00 janë:

Nafta (dizel): 1.74 euro/litër
Benzina: 1.43 euro/litër
Gazi: 0.88 euro/litër

Qytetarët mund të paraqesin ankesa lidhur me çmimet përmes emailit [email protected] ose në numrin pa pagesë 0800 11000.

Artikuj të ngjashëm

April 17, 2026

Përleshje mes dy vëllezërve në Podujevë, njëri dërgohet në mbajtje

April 17, 2026

Haradinaj dorëzon kërkesën në Kuvend për një ceremoni përkujtimore dhe çmim...

April 17, 2026

Tragjedia në Malishevë, sot ditë zie dhe pezullim i mësimit në...

April 17, 2026

Çmimet e naftës bien pas shpalljes së armëpushimit Izrael-Liban

April 16, 2026

Kryeministri i Libanit: Armëpushimi ishte ‘qëllimi kryesor’ i bisedimeve të së...

April 16, 2026

Trump njofton armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, paralajmëron bisedime historike...

Përleshje mes dy vëllezërve në Podujevë, njëri dërgohet në mbajtje

Haradinaj dorëzon kërkesën në Kuvend për një ceremoni...

Christina Applegate përfundon në spital, vazhdon përballjen me...

​Pas arit të Distrias, sot radha e Fazliut,...