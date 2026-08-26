Sorensen nga Zagrebi: Kroacia, mbështetëse e fortë e dialogut Kosovë-Serbi
I dërguari i Posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka qëndruar në Zagreb, ku ka marrë pjesë në Konferencën e Ambasadorëve të Kroacisë dhe është takuar me kryeministrin kroat, Andrej Plenkoviç. Sørensen ka thënë se ka diskutuar me Plenković për zhvillimet në rajon, ndërsa ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e Kroacisë ndaj…
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I dërguari i Posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka qëndruar në Zagreb, ku ka marrë pjesë në Konferencën e Ambasadorëve të Kroacisë dhe është takuar me kryeministrin kroat, Andrej Plenkoviç.
Sørensen ka thënë se ka diskutuar me Plenković për zhvillimet në rajon, ndërsa ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e Kroacisë ndaj Dialogut Beograd-Prishtinë dhe angazhimin e saj për avancimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, raporton lajmi.net
“Është mirë të jesh në Zagreb. Një kënaqësi e vërtetë të flas në Konferencën e Ambasadorëve të Kroacisë dhe të shkëmbej pikëpamje me kryeministrin Andrej Plenković. Mirënjohës për mbështetjen e fortë të Kroacisë për Dialogun dhe përkushtimin e saj për avancimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, ka shkruar Sorensen në X./Lajmi.net/