Sorensen nga Zagrebi: Kroacia, mbështetëse e fortë e dialogut Kosovë-Serbi

I dërguari i Posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka qëndruar në Zagreb, ku ka marrë pjesë në Konferencën e Ambasadorëve të Kroacisë dhe është takuar me kryeministrin kroat, Andrej Plenkoviç. Sørensen ka thënë se ka diskutuar me Plenković për zhvillimet në rajon, ndërsa ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e Kroacisë ndaj…

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26/08/2026 19:36

I dërguari i Posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka qëndruar në Zagreb, ku ka marrë pjesë në Konferencën e Ambasadorëve të Kroacisë dhe është takuar me kryeministrin kroat, Andrej Plenkoviç.

Sørensen ka thënë se ka diskutuar me Plenković për zhvillimet në rajon, ndërsa ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e Kroacisë ndaj Dialogut Beograd-Prishtinë dhe angazhimin e saj për avancimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, raporton lajmi.net

“Është mirë të jesh në Zagreb. Një kënaqësi e vërtetë të flas në Konferencën e Ambasadorëve të Kroacisë dhe të shkëmbej pikëpamje me kryeministrin Andrej Plenković. Mirënjohës për mbështetjen e fortë të Kroacisë për Dialogun dhe përkushtimin e saj për avancimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, ka shkruar Sorensen në X./Lajmi.net/

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