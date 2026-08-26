Nasim Haradinaj akuzon Hysni Gucatin për keqpërdorim fondesh: Ia kanë zënë shokët “hajninë”
Nasim Haradinaj ka shprehur akuza të rënda ndaj kreut të OVL-UÇK Hyseni Gucatit. Ai ka thënë se Gucati ka keqpërdorur fonde dhe këtë e kanë zbulaur shokët e tij. Haradinaj thirrjen e një proteste e ndërlidhi me sipas tij “mbulimin e hajnisë”. “Dy ditë përpara është nxënë hajnia e kryatrit aty, e dinë ai. E…
Lajme
Nasim Haradinaj ka shprehur akuza të rënda ndaj kreut të OVL-UÇK Hyseni Gucatit.
Ai ka thënë se Gucati ka keqpërdorur fonde dhe këtë e kanë zbulaur shokët e tij.
Haradinaj thirrjen e një proteste e ndërlidhi me sipas tij “mbulimin e hajnisë”.
“Dy ditë përpara është nxënë hajnia e kryatrit aty, e dinë ai. E dinë hajninë që ia kanë nxënë shokët, keqpërdorime të fondeve aq sa i kanë”, ka thënë ai për T7.