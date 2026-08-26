Martohet bija e Jasharajve, Feride Jashari kurorëzon dashurinë me Orges Racaj

Feride Jashari, e bija e Bekim Jasharit, sot i ka dhënë fund beqarisë, duke kurorëzuar dashurinë e saj me Orges Racajn. Ceremonia e martesës është zhvilluar në një atmosferë të ngrohtë, në prani të familjarëve dhe njerëzve më të afërt të çiftit. Feride dhe Orgesi kanë shkëlqyer në këtë ditë të veçantë, duke ndarë momente…

ShowBiz

26/08/2026 20:25

Feride Jashari, e bija e Bekim Jasharit, sot i ka dhënë fund beqarisë, duke kurorëzuar dashurinë e saj me Orges Racajn.

Ceremonia e martesës është zhvilluar në një atmosferë të ngrohtë, në prani të familjarëve dhe njerëzve më të afërt të çiftit.

Feride dhe Orgesi kanë shkëlqyer në këtë ditë të veçantë, duke ndarë momente të bukura nga ceremonia e tyre martesore.

Kjo ditë shënon një kapitull të ri në jetën e çiftit, të cilët kanë zgjedhur ta kurorëzojnë dashurinë e tyre në një ceremoni, mes njerëzve të tyre më të dashur.

IndeksOnline sjell pamje ekskluzive nga kurorëzimi i martesës./Lajmi.net/

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