Slogani i VV-së për zgjedhjet e 7 qershorit: Krejt për shtet, shtet për krejt

23/05/2026 23:01

Lëvizja Vetëvendosje ka treguar sloganin për zgjedhjet e 7 qershorit.

“Krejt për shtet, shtet për krejt”, do të jetë slogani i kësaj partie.

“Duam dhe punojmë për një shtet që është pranë secilit qytetar. Një shtet që mbron interesin publik, krijon mundësi dhe e shpërndan zhvillimin për të gjithë.

Prandaj, në këto zgjedhje, le të mobilizohemi e të angazhohemi krejt për këtë shtet.

Qitjani pikën:

Krejt për shtet,

shtet për krejt!”, thuhet në njoftimin e kësaj partie.

