Slogani i VV-së për zgjedhjet e 7 qershorit: Krejt për shtet, shtet për krejt
Lëvizja Vetëvendosje ka treguar sloganin për zgjedhjet e 7 qershorit. “Krejt për shtet, shtet për krejt”, do të jetë slogani i kësaj partie. “Duam dhe punojmë për një shtet që është pranë secilit qytetar. Një shtet që mbron interesin publik, krijon mundësi dhe e shpërndan zhvillimin për të gjithë. Prandaj, në këto zgjedhje, le të…
Lajme
Lëvizja Vetëvendosje ka treguar sloganin për zgjedhjet e 7 qershorit.
“Krejt për shtet, shtet për krejt”, do të jetë slogani i kësaj partie.
“Duam dhe punojmë për një shtet që është pranë secilit qytetar. Një shtet që mbron interesin publik, krijon mundësi dhe e shpërndan zhvillimin për të gjithë.
Prandaj, në këto zgjedhje, le të mobilizohemi e të angazhohemi krejt për këtë shtet.
Qitjani pikën:
Krejt për shtet,
shtet për krejt!”, thuhet në njoftimin e kësaj partie.