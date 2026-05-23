Kica-Xhelili për Ligjin për Shtetësi: Ia mundëson të gjithë serbëve që uzurponin banesat, sot t’a marrin nënshtetësinë

Kandidatja për deputete nga LDK, Doarsa Kica Xhelili ka reaguar pas hyrjes në fuqi të ligjit për shtetësi, ku Qeveria e Kosovës tha se “është lehtësim për bashkëatdhetarët”. Kica-Xhelili vlerësoi se kjo është propagandë e Qeverisë. “Ky ligj ia mundëson të gjithë serbëve e “izbegllicave” që uzurponin banesat e pronat tona, sot t’a marrin nënshtetësinë…

Lajme

23/05/2026 23:15

Kandidatja për deputete nga LDK, Doarsa Kica Xhelili ka reaguar pas hyrjes në fuqi të ligjit për shtetësi, ku Qeveria e Kosovës tha se “është lehtësim për bashkëatdhetarët”.

Kica-Xhelili vlerësoi se kjo është propagandë e Qeverisë.

“Ky ligj ia mundëson të gjithë serbëve e “izbegllicave” që uzurponin banesat e pronat tona, sot t’a marrin nënshtetësinë bashkë me fëmijë, nipa e mbesa, e pastaj të votojnë për listën serbe, ndërkohë që marrin pensionet e shtesat e Kosovës”, shkroi Kica-Xhelili.Advertisement

Postimi i plotë:

Ligji i VETËM qe Lista serbe e votoi bashkë me VV, është ky.

Sot tentojnë me ju shitë mjegull që kjo po bëhet për mërgatën tone, por kjo është plotësisht propagandë.

Ky ligj ia mundëson të gjithë serbëve e “izbegllicave” që uzurponin banesat e pronat tona, sot t’a marrin nënshtetësinë bashkë me fëmijë, nipa e mbesa, e pastaj të votojnë për listën serbe, ndërkohë që marrin pensionet e shtesat e Kosovës.Advertisement

Kjo është çka po mundohen me fsheh nga ju. Kjo është pse investojnë në propagandë.

Ligjin e gjeni këtu:

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=119612

Doarsa

Artikuj të ngjashëm

May 23, 2026

Mot me vranësira, shi dhe mundësi për stuhi të dielën

May 23, 2026

Trump njofton arritjen e marrëveshjes me Iranin: Po diskutojmë detajet përfundimtare,...

May 23, 2026

Çanak: Serbia s’ka një alternativë të qartë politike – Kosovën e...

May 23, 2026

Presidenti çek: NATO t’i tregojë dhëmbët ndaj provokimeve të Rusisë

May 23, 2026

Trump paralajmëron Iranin: Ose me një marrëveshje të mirë, ose vendimin...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Mot me vranësira, shi dhe mundësi për stuhi të dielën

Shakira publikon himnin e Botërorit 2026, “Dai Dai”...

Trump njofton arritjen e marrëveshjes me Iranin: Po...

Sezon historik për Vedat Muriqi, por Mallorca bie nga La Liga