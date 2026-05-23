Kica-Xhelili për Ligjin për Shtetësi: Ia mundëson të gjithë serbëve që uzurponin banesat, sot t’a marrin nënshtetësinë
Kandidatja për deputete nga LDK, Doarsa Kica Xhelili ka reaguar pas hyrjes në fuqi të ligjit për shtetësi, ku Qeveria e Kosovës tha se "është lehtësim për bashkëatdhetarët". Kica-Xhelili vlerësoi se kjo është propagandë e Qeverisë. "Ky ligj ia mundëson të gjithë serbëve e "izbegllicave" që uzurponin banesat e pronat tona, sot t'a marrin nënshtetësinë…
“Ky ligj ia mundëson të gjithë serbëve e “izbegllicave” që uzurponin banesat e pronat tona, sot t’a marrin nënshtetësinë bashkë me fëmijë, nipa e mbesa, e pastaj të votojnë për listën serbe, ndërkohë që marrin pensionet e shtesat e Kosovës”, shkroi Kica-Xhelili.
Postimi i plotë:
Ligji i VETËM qe Lista serbe e votoi bashkë me VV, është ky.
Sot tentojnë me ju shitë mjegull që kjo po bëhet për mërgatën tone, por kjo është plotësisht propagandë.
Ky ligj ia mundëson të gjithë serbëve e “izbegllicave” që uzurponin banesat e pronat tona, sot t’a marrin nënshtetësinë bashkë me fëmijë, nipa e mbesa, e pastaj të votojnë për listën serbe, ndërkohë që marrin pensionet e shtesat e Kosovës.
Kjo është çka po mundohen me fsheh nga ju. Kjo është pse investojnë në propagandë.
Ligjin e gjeni këtu:
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=119612
