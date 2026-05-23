Trump njofton arritjen e marrëveshjes me Iranin: Po diskutojmë detajet përfundimtare, Ngushtica e Hormuzit do të hapet

23/05/2026 23:21

Donald Trump njoftoi nëpërmjet një postimi se ndodhet në Zyrën Ovale, ku zhvilloi një bisedë telefonike me udhëheqësit e disa vendeve në lidhje me krijimin e një Memorandumi Bashkëpunimi për Paqe me Republikën Islamike të Iranit.

Sipas postimit të Trump, negociatat e marrëveshjes kanë përfunduar kryesisht dhe detajet përfundimtare për finalizimin midis Shteteve të Bashkuara, Iranit dhe vendeve të tjera të përfshira mbeten. Njëkohësisht, një komunikim i veçantë u zhvillua me Kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, i cili u cilësua si i suksesshëm.

Një nga elementët kryesorë të marrëveshjes ka të bëjë me rifillimin e trafikut në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa detajet përfundimtare janë duke u diskutuar dhe pritet të shpallen së shpejti.

Vërehet se në bisedën telefonike morën pjesë, ndër të tjerë, Mbreti i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed, Emiri i Katarit Tamim bin Hamad, Kryeministri Mohammed bin Abdulrahman, Gjenerali Asim Munir nga Pakistani, Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan, Presidenti egjiptian Abdel Fattah El Sisi, Mbreti Abdullah II i Jordanisë dhe Mbreti Hamad bin Isa i Bahreinit.

