Trump njofton arritjen e marrëveshjes me Iranin: Po diskutojmë detajet përfundimtare, Ngushtica e Hormuzit do të hapet
Donald Trump njoftoi nëpërmjet një postimi se ndodhet në Zyrën Ovale, ku zhvilloi një bisedë telefonike me udhëheqësit e disa vendeve në lidhje me krijimin e një Memorandumi Bashkëpunimi për Paqe me Republikën Islamike të Iranit.
Sipas postimit të Trump, negociatat e marrëveshjes kanë përfunduar kryesisht dhe detajet përfundimtare për finalizimin midis Shteteve të Bashkuara, Iranit dhe vendeve të tjera të përfshira mbeten. Njëkohësisht, një komunikim i veçantë u zhvillua me Kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, i cili u cilësua si i suksesshëm.
Një nga elementët kryesorë të marrëveshjes ka të bëjë me rifillimin e trafikut në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa detajet përfundimtare janë duke u diskutuar dhe pritet të shpallen së shpejti.
Vërehet se në bisedën telefonike morën pjesë, ndër të tjerë, Mbreti i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed, Emiri i Katarit Tamim bin Hamad, Kryeministri Mohammed bin Abdulrahman, Gjenerali Asim Munir nga Pakistani, Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan, Presidenti egjiptian Abdel Fattah El Sisi, Mbreti Abdullah II i Jordanisë dhe Mbreti Hamad bin Isa i Bahreinit.