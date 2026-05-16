PZAP i jep “vulë” vendimit të KQZ-së, nuk e certifikon një parti për të marrë pjesë në zgjedhje
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) ka refuzuar ankesën e subjektit politik Stranka Demokratske Akcije (SDA) me seli në Pejë për certifikim në Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvend të Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026.
Në vendimin e publikuar, PZAP-i shpjegon se ankesa është refuzuar si e pabazuar, duke theksuar se: “Parashtruesi i ankesës nuk ka arritur që të vërtetoj me asnjë provë të vetme se me këto veprime nga ana e KQZ-së, ka pasur shkelje të dispozitave ligjore të Ligjit për Zgjedhje apo të Rregullave Zgjedhore të KQZ-së.”, transmeton lajmi.net.
Sipas panelit, problemi kryesor ka qenë numri i nënshkrimeve të dorëzuara nga SDA për certifikim:
“Në platformë janë ngarkuar 1,181 nënshkrime, por 233 nuk ishin mbledhur sipas formularëve zyrtarë, duke lënë 930 nënshkrime të vlefshme, që nuk mjaftojnë për certifikim.”
Vendimi përfundon duke theksuar se barra e provës për të vërtetuar shkelje bie mbi ankuesin:
“Vendosja e ankesat nga PZAP-ja mbështetet në dëshmi të qarta dhe bindëse.”
Ky vendim mbyll çështjen dhe SDA nuk do të mund të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin./lajmi.net/