Shoqërohen dy të rinj te Rruga e Kavajës, një grup protestuesish mblidhen në bulevard

Dy të rinj janë shoqëruar nga policia në Rrugën e Kavajës në Tiranë, në vijim të protestës së zhvilluar në kryeqytet, të shoqëruar me përplasje mes protestuesve dhe uniformave blu. Aksioni për shoqërimin e protestuesve vijon edhe në Rrugën “Myslym Shyri”, dhe rrugë të tjera kryesore të kryqytetit. Ende nuk ka informacion zyrtar mbi numrin…

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20/10/2026 19:44

Dy të rinj janë shoqëruar nga policia në Rrugën e Kavajës në Tiranë, në vijim të protestës së zhvilluar në kryeqytet, të shoqëruar me përplasje mes protestuesve dhe uniformave blu.

Aksioni për shoqërimin e protestuesve vijon edhe në Rrugën “Myslym Shyri”, dhe rrugë të tjera kryesore të kryqytetit.

Ende nuk ka informacion zyrtar mbi numrin e personave të shoqëruar dhe arsyet e ndërhyrjes së policisë. Protestuesit vijojnë të jenë të shpërndarë, ndërsa një grupim është mbledhur sërish në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

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