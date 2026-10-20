Franca angazhon trupa ushtarake për të përforcuar Policinë gjatë protestave të së shtunës
Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nuñez, ka konfirmuar se gjatë protestave të së shtunës do të angazhohen trupa ushtarake për të përforcuar forcat e policisë dhe për të ndihmuar në ruajtjen e rendit publik. Nuñez ka bërë të ditur se do të angazhohen forcat ushtarake të njohura si “Sentinelle”, të cilat do të marrin…
Bota
Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nuñez, ka konfirmuar se gjatë protestave të së shtunës do të angazhohen trupa ushtarake për të përforcuar forcat e policisë dhe për të ndihmuar në ruajtjen e rendit publik.
Nuñez ka bërë të ditur se do të angazhohen forcat ushtarake të njohura si “Sentinelle”, të cilat do të marrin përsipër disa detyra për t’u mundësuar policisë dhe xhandarmërisë të përqendrohen në menaxhimin e protestave.
“Do të angazhojmë forcat Sentinelle, natyrisht, si zëvendësim për forcat e sigurisë së brendshme… kryesisht për të liruar policinë dhe xhandarmërinë nga detyrat e tyre, në mënyrë që të përqendrohen në ruajtjen e rendit”, tha Nuñez në Asamblenë Kombëtare të Francës, shkruan The Guardian.
Ministri paralajmëroi se reagimi ndaj çdo trazire do të jetë “i vendosur”.
Ndërkohë, kryeministri francez, Sébastien Lecornu, ka deklaruar më herët se prania e policisë gjatë fundjavës do të jetë “masive”, pasi qeveria synon rikthimin e menjëhershëm të rendit pas trazirave të regjistruara fundjavën e kaluar.