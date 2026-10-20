Pamje të rënda nga Tirana: Qytetari humb ndjenjat, forcat policore kalojnë anash tij
Protesta në Tiranë po vazhdon edhe sot, ndërsa situata vazhdon të jetë e rrezikshme. Sëfundmi, një qytetar është alivanosur në sheshin “Skenderbeu” në Tiranë, Anash tij, kanë kaluar forcat policore të cilet në një video shihen se nuk kujdesen për të por kalojnë anash duke mos i kushtuar vëmendje. Video:
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Protesta në Tiranë po vazhdon edhe sot, ndërsa situata vazhdon të jetë e rrezikshme.
Sëfundmi, një qytetar është alivanosur në sheshin “Skenderbeu” në Tiranë,
Anash tij, kanë kaluar forcat policore të cilet në një video shihen se nuk kujdesen për të por kalojnë anash duke mos i kushtuar vëmendje.
Video: