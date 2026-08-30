​Shkeli perimetrin e sigurisë në Ksamil, bllokohet mjeti lundrues, 500 mijë lekë gjobë drejtuesit

Policia Kufitare dhe Njësia Policore Detare në Sarandë po vijojnë monitorimin e pandërprerë për garantimin e sigurisë në hapësirën detare. Gjatë patrullimit në sektorin detar të Ksamilit, në vendin e quajtur “Ishujt e Ksamilit”, shërbimet policore konstatuan një mjet lundrues Jet Ski, i cili kishte shkelur perimetrin e sigurisë dhe ishte futur në zonën ku…

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30/08/2026 19:46

Policia Kufitare dhe Njësia Policore Detare në Sarandë po vijojnë monitorimin e pandërprerë për garantimin e sigurisë në hapësirën detare.

Gjatë patrullimit në sektorin detar të Ksamilit, në vendin e quajtur “Ishujt e Ksamilit”, shërbimet policore konstatuan një mjet lundrues Jet Ski, i cili kishte shkelur perimetrin e sigurisë dhe ishte futur në zonën ku pushuesit po laheshin, duke rrezikuar jetën dhe sigurinë e tyre, bëri të ditur Policia e Shqipërisë.

Menjëherë, shërbimet ndërhynë për ndalimin e mjetit lundrues dhe, në përfundim të veprimeve administrative, e bllokuan atë.

Drejtuesi i mjetit, shtetasi P. A., u ndëshkua me masë administrative prej 500 000 lekësh.

Kontrollet dhe patrullimet vijojnë të pandërprera përgjatë gjithë vijës bregdetare, me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve dhe zbatimin e rregullave të lundrimit.

Policia e Shqipërisë apelon sërish ndaj përdoruesve të mjeteve lundruese dhe subjekteve që operojnë me to që të respektojnë perimetrat e sigurisë dhe rregullat e lundrimit, duke mos hyrë në zonat e përcaktuara për pushuesit.

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