Zhegrova: Shpresoj të vazhdoj të luaj nga fillimi, tash fokusi ynë është në ndeshjen e radhës ndaj Austrisë

Sulmuesi kosovar, Edon Zhegrova, ka folur pas fitores 1-0 ndaj Irlandës në Ligën e Kombeve. Ylli i Juventusit iu gëzua triumfit të Kosovës ndaj irlandezëve dhe vetë startimit të tij në këtë takim. Në fund ia arritëm qëllimit me angazhim e të gjithë bashkëlojtarëve dhe është shumë pozitive që e fillum këtë kampanjë me fitore…

Sport

24/09/2026 23:05

Sulmuesi kosovar, Edon Zhegrova, ka folur pas fitores 1-0 ndaj Irlandës në Ligën e Kombeve.

Ylli i Juventusit iu gëzua triumfit të Kosovës ndaj irlandezëve dhe vetë startimit të tij në këtë takim.

Në fund ia arritëm qëllimit me angazhim e të gjithë bashkëlojtarëve dhe është shumë pozitive që e fillum këtë kampanjë me fitore edhe tash fokusi ynë është në ndeshjen e  radhës ndaj Austrisë”, tha Zhegrova për Klan Kosovën.

“Ishte pak e vështirë të gjeja ato hapësirat e mia me kualitetin tim por në fund me rëndësi është fitorja e ekipit edhe kjo më bën të lumtur”.

“Kam bisedu edhe me trajnerin edhe kam qenë i gatshëm me lujtë nga fillimi edhe shpresoj të vazhdoj kështu”.

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