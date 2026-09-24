Endrit Thaçi: Të gjithë janë të fortë dhe të bindur në pafajësinë e tyre

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, është deklaruar për media sonte, në natën e nëntë të protestave kundër vendimit të Gjykatës Speciale. Ai u pyet për gjendjen e Thaçit dhe të tjerëve, pas vendimit dënues të Speciales, transmeton lajmi.net. “Ai është mirë. Të gjithë janë të fortë dhe të bindur në pafajësinë e tyre.”,…

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24/09/2026 22:23

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, është deklaruar për media sonte, në natën e nëntë të protestave kundër vendimit të Gjykatës Speciale.

Ai u pyet për gjendjen e Thaçit dhe të tjerëve, pas vendimit dënues të Speciales, transmeton lajmi.net.

“Ai është mirë. Të gjithë janë të fortë dhe të bindur në pafajësinë e tyre.”, tha shkurt Endrit Thaçi.

Sonte po zhvillohet nata e 9-të e protestave kundër vendimit të Speciales. Këto protesta do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Kurse me 1 tetor do të ketë marsh në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së./lajmi.net/

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