GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MURIQI, KOSOVA NË EPËRSI! – Goli i dedikohet ish-krerëve të UÇK-së në Hagë

Kosova ka gjetur golin e epërsisë në minutën e 83-të kundër Irlandës. Golin për Kosovën e shënoi Vedat Muriqi pas një tollovie në mbrojtjen irlandeze, transmeton lajmi.net. Dardanët gjatë tërë ndeshjes kanë qenë më dominues dhe goli ishte më se i merituar. Goli iu dedikua ish-krerëve të UÇK-së në Hagë./lajmi.net/

Sport

24/09/2026 22:29

Kosova ka gjetur golin e epërsisë në minutën e 83-të kundër Irlandës.

Golin për Kosovën e shënoi Vedat Muriqi pas një tollovie në mbrojtjen irlandeze, transmeton lajmi.net.

Dardanët gjatë tërë ndeshjes kanë qenë më dominues dhe goli ishte më se i merituar.

Goli iu dedikua ish-krerëve të UÇK-së në Hagë./lajmi.net/

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