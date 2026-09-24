GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MURIQI, KOSOVA NË EPËRSI! – Goli i dedikohet ish-krerëve të UÇK-së në Hagë
Kosova ka gjetur golin e epërsisë në minutën e 83-të kundër Irlandës. Golin për Kosovën e shënoi Vedat Muriqi pas një tollovie në mbrojtjen irlandeze, transmeton lajmi.net. Dardanët gjatë tërë ndeshjes kanë qenë më dominues dhe goli ishte më se i merituar. Goli iu dedikua ish-krerëve të UÇK-së në Hagë./lajmi.net/
Sport
Kosova ka gjetur golin e epërsisë në minutën e 83-të kundër Irlandës.
Golin për Kosovën e shënoi Vedat Muriqi pas një tollovie në mbrojtjen irlandeze, transmeton lajmi.net.
Dardanët gjatë tërë ndeshjes kanë qenë më dominues dhe goli ishte më se i merituar.
Goli iu dedikua ish-krerëve të UÇK-së në Hagë./lajmi.net/