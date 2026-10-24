Shiroka Pula kërkon koordinim më të ngushtë me Shqipërinë për avancimin e interesave të përbashkëta

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, gjatë qëndrimit në Budapest, është takuar me ambasadorin e Shqipërisë në Hungari, Ilirian Kuka. Në këtë takim, ku ishte i pranishëm edhe ambasadori Delfin Pllana, u diskutua për forcimin e bashkëpunimit diplomatik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, transmeton lajmi.net. Bisedimet u përqendruan në thellimin e bashkëpunimit institucional mes dy përfaqësive…

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24/10/2026 22:38

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, gjatë qëndrimit Budapest, është takuar me ambasadorin e Shqipërisë Hungari, Ilirian Kuka.

këtë takim, ku ishte i pranishëm edhe ambasadori Delfin Pllana, u diskutua për forcimin e bashkëpunimit diplomatik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, transmeton lajmi.net.

Bisedimet u përqendruan thellimin e bashkëpunimit institucional mes dy përfaqësive diplomatike, koordinimin e aktiviteteve dhe bashkërendimin e angazhimeve raport me Hungarinë.

Gjatë takimit, Shiroka Pula theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ngushtë ndërmjet ambasadave dyja vendeve, veçanërisht funksion zhvillimit lidhjeve ekonomike e kulturore, mbështetjes mërgatës dhe përfaqësimit interesave përbashkëta.

Takimi Budapest rikonfirmoi vullnetin për koordinim madh diplomatik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, me synimin e avancimit marrëdhënieve dypalëshe dhe promovimit interesave tyre përbashkëta arenën ndërkombëtare./lajmi.net/

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