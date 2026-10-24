Shiroka Pula kërkon koordinim më të ngushtë me Shqipërinë për avancimin e interesave të përbashkëta
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, gjatë qëndrimit në Budapest, është takuar me ambasadorin e Shqipërisë në Hungari, Ilirian Kuka. Në këtë takim, ku ishte i pranishëm edhe ambasadori Delfin Pllana, u diskutua për forcimin e bashkëpunimit diplomatik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, transmeton lajmi.net. Bisedimet u përqendruan në thellimin e bashkëpunimit institucional mes dy përfaqësive…
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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, gjatë qëndrimit në Budapest, është takuar me ambasadorin e Shqipërisë në Hungari, Ilirian Kuka.
Në këtë takim, ku ishte i pranishëm edhe ambasadori Delfin Pllana, u diskutua për forcimin e bashkëpunimit diplomatik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, transmeton lajmi.net.
Bisedimet u përqendruan në thellimin e bashkëpunimit institucional mes dy përfaqësive diplomatike, koordinimin e aktiviteteve dhe bashkërendimin e angazhimeve në raport me Hungarinë.
Gjatë takimit, Shiroka Pula theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet ambasadave të të dyja vendeve, veçanërisht në funksion të zhvillimit të lidhjeve ekonomike e kulturore, mbështetjes së mërgatës dhe përfaqësimit të interesave të përbashkëta.
Takimi në Budapest rikonfirmoi vullnetin për koordinim më të madh diplomatik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, me synimin e avancimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe promovimit të interesave të tyre të përbashkëta në arenën ndërkombëtare./lajmi.net/