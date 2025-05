Sfida me Shqipërinë, Serbia publikon listën preliminare me futbollistët e përzgjedhur Shqipëria me 7 qershor në “Arenën Kombëtare” në Tiranë do të luaj kundër Serbisë, ndeshje e vlefshme për kualifikuese në Botërorin e vitit 2026. Serbia tashmë ka bërë publik listë preliminare me 29 lojtarë për këtë ndeshje, shkruan lajmi.net Në listë vërehet mungesa e portierit të Torinos, Vanja Milinkovic-Savic dhe e mesfushorit të Al Hilal-it.…