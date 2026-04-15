Bie mbretëria e Realit në ‘kështjellën’ e Bayernit – Gjermanët shkojnë pastër në gjysmëfinale të Championsit
Bayern Munich është gjysmëfinalisti i fundit i këtij edicioni në UEFA Champions League, pasi eliminoi Real Madrid në një përballje spektakolare në çerekfinale. Bavarezët kishin fituar ndeshjen e parë në Madrid me rezultat 1:2, ndërsa sfida e kthimit në “Allianz Arena” dhuroi dramë të madhe. Mysafirët kaluan në epërsi që pas 35 sekondave me golin…
Bayern Munich është gjysmëfinalisti i fundit i këtij edicioni në UEFA Champions League, pasi eliminoi Real Madrid në një përballje spektakolare në çerekfinale.
Bavarezët kishin fituar ndeshjen e parë në Madrid me rezultat 1:2, ndërsa sfida e kthimit në “Allianz Arena” dhuroi dramë të madhe. Mysafirët kaluan në epërsi që pas 35 sekondave me golin e Arda Guler, por Aleksandar Pavlovic barazoi në minutën e 6-të.
Güler realizoi sërish në minutën e 29-të nga gjuajtja e lirë, ndërsa Harry Kane riktheu baraspeshën në minutën e 38-të. Pak para përfundimit të pjesës së parë, Kylian Mbappe shënoi për 2:3, rezultat me të cilin skuadrat shkuan në pushim.
Në pjesën e dytë, momenti vendimtar erdhi në minutën e 86-të, kur Eduardo Camavinga u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë, duke e lënë Real Madridin me një lojtar më pak.
Bayern e shfrytëzoi epërsinë numerike dhe fillimisht barazoi me Luis Diaz në minutën e 89-të, ndërsa në sekondat e fundit Michael Olise realizoi golin e fitores për 4:3, duke vulosur kualifikimin dramatik.
Në gjysmëfinale, Bayern Munich do të përballet me Paris Saint-Germain, që eliminoi Liverpool.