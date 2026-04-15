Arsenali ia del të kualifikohet në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve

Skuadra e Arsenalit është kualifikuar në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. Topçinjtë kanë barazuar pa gola 0:0 në “Emirates” ndaj Sportingut të Lisbonës. Por, fitorja në Lisbonë javën e kaluar ia ka siguruar kualifikimin tutje skuadrës së Mikel Artetas. Kujtojmë që Arsenali në gjysmëfinale do të luajë ndaj Atletico Madridit.

Sport

15/04/2026 23:04

