Avokati i Ilir Metës: Do kërkojmë që Rama të thirret dëshmitar në procesin e ish-Presidentit

15/04/2026 23:51

Avokati Kujtim Cakrani deklaroi se do të bëjë të pamundurën që kryeministri Edi Rama të dëshmojë në procesin ndaj ish-Presidentit Ilir Meta.

“Ne kemi vendosur që të gjithë personat të cilët, përveç atyre që janë pyetur, detyrimisht do thirren aty përsëri të dëshmojnë. Ne do thërrasim dëshmitarët tanë të cilët nuk janë pyetur me qëllim, pa qëllim, pa dashje, janë anashkaluar nga organi i procedurës. Ndër këta persona është edhe kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zoti Rama, që do vijë të dëshmojë aty për të gjitha veprimet që ai ka bërë” ka thënë ai, raporton A2CNN.

Problemi është ky, që zoti Rama do thirret aty dhe të jeni të bindur që ne do të bëjmë të pamundurën që ai të vijë të dëshmojë, por kjo pastaj varet nga gjykata, shtoi më tutje ai.

Artikuj të ngjashëm

April 15, 2026

Ilir Deda: Sovraniteti i Kosovës ende i papërmbyllur në arenën ndërkombëtare...

April 15, 2026

Spahiu: Marrëveshja për poste me LVV-në do ta dobësonte LDK-në, ministrat...

April 15, 2026

Gruda: I duam dy emra për president sepse nuk i besojmë Albin Kurtit

April 15, 2026

Meloni dhe Zelensky takohen në Romë, kryeministrja italiane: Mbështetja për Ukrainën...

April 15, 2026

Magyar do të pezullojë transmetimin e lajmeve në mediat shtetërore: Përhapën...

April 15, 2026

Arrestohet babai i sulmuesit të shkollës në Turqi

Lajme të fundit

Ilir Deda: Sovraniteti i Kosovës ende i papërmbyllur...

Spahiu: Marrëveshja për poste me LVV-në do ta...

Arbeloa: Gjyqtari e prishi ndeshjen

Gruda: I duam dy emra për president sepse nuk i besojmë Albin Kurtit