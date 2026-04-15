Arbeloa: Gjyqtari e prishi ndeshjen

Sport

15/04/2026 23:41

Skuadra e Bayern Munchen arriti fitore 4:3 ndaj Real Madridit në ndeshjen e vlefshme për Ligën e Kampionëve.

Pas ndeshjes, Alvaro Arbeloa fajin për këtë humbje ia ka lënë gjyqtarit, shkruan Indeksonline

Sipas Arbelos ishte pikërisht Slavko Vincic që prishi këtë ndeshje.

“Referi e prishi ndeshjen. Ju s’mund ta largoni me të kuq një lojtar në një aksion të tillë”, u shpreh Arbeloa.

Kujtojmë që Bayerni tani në gjysmëfinale do të luajë ndaj PSG-së.

