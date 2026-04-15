Punëtori 48-vjeçar humb jetën në vendin e punës në Shtime

15/04/2026 22:21

Një 48 vjeçar ka humbur jetën në vendin e tij të punës në qytetin e Shtimes.

Kështu ka bërë të ditur për media Kanun Veseli- zëdhënës në Policinë e Kosovës për rajonin e Ferizaj.

‘’Ju njoftojmë se me datën 15.04.2026, rreth orës 20:45, kemi pranuar një nformatë se në një kompani, në zonën industriale në Shtime, një person (punëtor) rreth 48 vjeç, është lënduar gjatë punës. Ai është dërguar menjëherë në Emergjencën e Ferizajt, ku nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e tij’’, deklaroi Veseli.

Sipas tij, njësitet relevante policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, përfshirë patrullat policore dhe hetuesit e stacionit.

Gjithashtu janë njoftuar edhe hetuesit dhe krimteknikët nga Sektori Rajonal i Hetimeve, prokurori i shtetit, si dhe Inspektorati i Punës, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes për ndërmarrjen e veprimeve të mëtejme hetimore.

