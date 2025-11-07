Sejdiu: Kurti është i painteresuar për fitore në Prishtinë, shumë më i angazhuar në Mitrovicë
Analisti Dardan Sejdiu ka pohuar se Albin Kurti nuk është i interesuar që të fitojë në Prishtinë.
Ai ka përmendur mungesën e kuadrove për t’i emëruar drejtorë si një prej arsyeve kryesore.
“Zotëri Kurti është i painteresum me qenë në qeverisje në kryeqytet”, ka deklaruar Sejdiu në Rubikon të Klan Kosovës.
“Ky o problem kryesor. Ky s’ka kuadro”.
“Unë besoj që ky këtë hegjemoni, ose supremacinë intelektuale që e shtyn në Prishtinë, nëse ka drejtora, kjo bie. Se në Prishtinë vlerësimi të bëhet edhe me drejtorë”.