“Shqipëria kërkon revolucion”, mbahet protesta e 88-të në Tiranë

Këtë të mërkurë u mbajt protesta e 88-të në Tiranë, e organizuar nga aktivistë dhe qytetarë kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, prej nga nisën marshimin në drejtim të Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”. Gjatë marshimit u dëgjuan thirrjet: “Shqipëria kërkon revolucion” ndërsa protestuesit u ndalën përpara godinës së…

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26/08/2026 23:48

Këtë të mërkurë u mbajt protesta e 88-të në Tiranë, e organizuar nga aktivistë dhe qytetarë kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.

Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, prej nga nisën marshimin në drejtim të Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.

Gjatë marshimit u dëgjuan thirrjet: “Shqipëria kërkon revolucion” ndërsa protestuesit u ndalën përpara godinës së Kryeministrisë, ku vijuan me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit.

Pas fjalimeve të mbajtura në shesh, qytetarët pjesëmarrës në protestën e 88-të kanë vijuar marshimin nëpër rrugët e Tiranës.

Protestuesit u zhvendosën nga zona e Kryeministrisë, duke vijuar qëndresën e tyre nëpër kryeqytet, ndërsa gjatë marshimit u dëgjuan thirrje kundër qeverisë.

“Rama, jepe dorëheqjen!” ishte një prej thirrjeve kryesore të protestuesve, e cila u përsërit edhe gjatë lëvizjes së tyre në rrugët e Tiranës.

Marshimi u zhvillua në vijim të tubimit të përditshëm, ndërsa qytetarët u shprehën të vendosur për të vijuar protestën dhe kërkesat e tyre kundër qeverisë.

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