Takimi Kurti-Abdixhiku, Canaj: Palët nuk kanë vullnet për ta përmbyllur procesin

Analisti politik, Blerim Canaj, për takimin e kryetarit të Vetëvendosjes, Albin Kurti me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun, duke shprehur dyshime se palët nuk kanë vullnet për ta përmbyllur procesin. Sipas Canajt, takimet e përsëritura pa një vendim konkret mund të jenë shenjë se procesi po zvarritet qëllimisht. “Është diskutuar për emrat, ka emra që…

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26/08/2026 23:49

Analisti politik, Blerim Canaj, për takimin e kryetarit të Vetëvendosjes, Albin Kurti me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun, duke shprehur dyshime se palët nuk kanë vullnet për ta përmbyllur procesin.

Sipas Canajt, takimet e përsëritura pa një vendim konkret mund të jenë shenjë se procesi po zvarritet qëllimisht.

“Është diskutuar për emrat, ka emra që kanë kërkuar votë prej deputetëve tjerë. Mendoj që është emër i mirë Faton Bislimi. Thuhet që është përmendur edhe Haki Demolli. Problemi është që, kam përshtypjen që nuk ka me të vërtetë interesim që të përfundoj kjo çështje. Për shkak se të takohesh 10 herë kur janë edhe emrat edhe të mos vendosësh për emrin, atëherë kësaj nuk i thonë asgjë tjetër pos humbje kohe me një qëllim të caktuar”, deklaroi ai në RTV21.

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