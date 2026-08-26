“Ora e pritjes” nis në Vushtrri, Hoxha: Në emër të popullit të Kosovës, çlirimtarët duhet të jenë të lirë

Platforma “Liria ka emër” ka vendosur ekranin e “Orës së pritjes” edhe në qytetin e Vushtrrisë. Kur kanë mbetur edhe pak ditë deri të shpallja e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, kjo platform ka nisur vendosjen e “Orës së pritjes” në qytetet e Kosovës. Me këtë rast, Eliza Hoxha nga plaftorma “Liria ka…

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26/08/2026 23:56

Platforma “Liria ka emër” ka vendosur ekranin e “Orës së pritjes” edhe në qytetin e Vushtrrisë.

Kur kanë mbetur edhe pak ditë deri të shpallja e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, kjo platform ka nisur vendosjen e “Orës së pritjes” në qytetet e Kosovës.

Me këtë rast, Eliza Hoxha nga plaftorma “Liria ka emër” ka thënë se populli i Kosovës tash e gjashtë vite është në pritje të çlirimtarëve të vendit.

“Liria ka emër’ është munduar që në momente kritike në procesin e Hagës të takojë njerëz, të bashkëbisedojë dhe të krijojë momentum për të shfaqur nevojën e njerëzve të Kosovës për t’iu thënë atyre në Hagë, edhe atyre që mbahen peng tash e gjashtë vjet. Që populli i Kosovës i dëshiron çlirimtarët në vendin e vet dhe që në emër të popullit ata duhet të jenë të lirë.”, ka thënë Hoxha.

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