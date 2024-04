SBASHK-u proteston më 1 maj, publikon 11 kërkesat për Qeverinë

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (SBASHK), ka njoftuar se më 1 maj, e mërkurë, do të organizojnë një protestë para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës.

SBASHK ka publikuar njëmbëdhjetë kërkesat që i kanë për Qeverinë e Kosovës.

SBASHK ka kërkuar dialog social për plotësimin e kërkesave të tyre dhe ndër të tjera rritjen e vlerës së koeficientit të pagave për së paku 30%.

Komunikata e plotë:

Të nderuara anëtare, të nderuar anëtarë të SBASHK-ut ju informojmë se duke u angazhuar e duke ngritur zërin për kërkesat tuaja legjitime kryetarët e shoqatave sindikale bashkë me anëtarë të kryesive që nga çerdhet shkollat e universitetet, bashkë me kryetarët e nivelit komunal e të universiteteve e me kryesinë e SBASHK-ut më 1 maj do të jenë në protestë para Qeverisë. Kemi analizuar kërkesat që kanë ardhur dhe para Qeverisë do të dalim me këto kërkesa :

1. Duam dialog social për realizimin e kërkesave tona,

2.Nuk lejojmë të bëhen ndryshime të ligjeve në dëm të punëtorëve të arsimit,

3.Kërkojmë nënshkrimin e aneks Kontratës Kolektive të Arsimit sidomos për ruajtjen e vendeve të punës,

4.Qeveri respekto pensionistët sepse ju arsimuan edhe juve,

5.Kërkojmë urgjentisht të ngritet vlera e koeficientit të pagave për se paku 30%,

6.Kërkojmë përmirësimin e kushteve të punës në institucionet arsimore,

Plotësimi i Ligjeve të mos bëhet pa pajtimin e sindikatave,

8.Duam funksionalizimin e Këshillit Ekonomik Social,

9.Kërkojmë që norma javore të jetë 18 orë si në shtetet e rajonit,

10.Qeveria të sigurojë buxhet për zbatimin e Kontratës Kolektive të Arsimit pa pasur nevojë të shkohet në gjykata,

11.Kërkojmë të kemi përfaqësues të punëtorëve në komisione e borde në të cilat vendoset për çështjet jetike për punëtorët.