Osmani uron fituesin e zgjedhjeve presidenciale në Panama: Shpresoj në forcimin e lidhjeve mes shteteve tona

Ajo ka uruar që të punojnë për forcimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Panamasë.

“Urime, President i zgjedhur i Panamasë @JoseRaulMulino, në fitoren tuaj elektorale! Ju uroj suksese ndërsa merrni përsipër këtë detyrë të rëndësishme të udhëheqjes së vendit tuaj dhe pres të punoj me ju për të forcuar më tej lidhjet ndërmjet Kosovës dhe Panamasë”, ka shkruar Osmani në “X”.

Congratulations, President-elect of Panama @JoseRaulMulino, on your electoral victory!

I wish you success as you take on this important duty of leading your country, and I look forward to working with you to further strengthen the ties between Kosovo and Panama. 🇽🇰 🇵🇦

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 6, 2024