Shtëpia e shkrimtarit të vrarë Ymer Elshani do të kthehet në muze Në çdo vend të Kosovës, ka dëshmi rezistence por edhe krijimtarie. Lufta nuk kurseu gra, fëmijë, të moshuar, por as mjekë e shkrimtarë. Një prej tyre është edhe Ymer Elshani, shkrimtari i cili jetën ia kushtoi krijimtarisë letrare. Ai bashkë me familjen e tij u vra dhe u dogj në masakrën e Poklekut në Drenas.…