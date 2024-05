Ambasadorët e QUINT’it u takuan sot me Kurtin për shkak të një takimi të rëndësishëm nesër në Strasbourg

Në postimin e tij në X, Kryeministri Kurti takimin e sotëm me ambasadorët e QUINT’it e ka lidhur pikerisht me takimin e nesërm në Strasbourg.

“Para takimit të nesërm në Këshill të Evropës rreth axhendës së Komitetit të Ministrave, u takova me ambasadorët Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar, SHBA-ve dhe BE-së dhe rikujtova se Asambleja dhe Raportuesja Dora Bakoyannis kanë konkluduar se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për anëtarësim”, ka shkruar Kurti.

Sidoqoftë s’dihet nëse nesër do të vendoset rreth çështjes së agjendës apo do të ketë hapësirë edhe më tej.

Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme të Lihtenshtajnit që kryeson me Këshillin e Evropës i ka thënë të hënën Gazetës Express se “rendi i ditës do të miratohet përfundimisht nga Ministrat e Jashtëm më 17 maj dhe do të bëhet publike pas mbledhjes së bashku me të gjitha vendimet që do të marrin ministrat”.

Prior to tomorrow’s @coe meeting on the Committee of Ministers’ agenda, I met with 🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇬🇧🇺🇲🇪🇺 ambassadors and recalled that the Eminent Lawyers, Rapporteur @Dora_Bakoyannis, and @PACE_News have all concluded that 🇽🇰 has fulfilled all criteria for membership. pic.twitter.com/HQ4DCddoeg

— Albin Kurti (@albinkurti) May 6, 2024