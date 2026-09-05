Rrustemi kritikon opozitën: Sërish mund të shkojmë në zgjedhje, barrikadim opozitar për të mos e lënë Albin Kurtin të qeverisë

Adnan Rrustemi nga Vetëvendosje, ka kritikuar partitë opozitare për ‘’barrikadim’’, duke thënë se këto parti s’duan që lideri i VV’së, Albin Kurti, të qeverisë, dhe të njëjtat, të vendosin pavarësisht popullit. Rrustemi e ka cilësuar këtë si të pamundur. Deputeti i VV’së, po ashtu ka rikujtuar edhe proceset zgjedhore, ku po ashtu ka kritikuar partitë…

Lajme

05/09/2026 23:36

Adnan Rrustemi nga Vetëvendosje, ka kritikuar partitë opozitare për ‘’barrikadim’’, duke thënë se këto parti s’duan që lideri i VV’së, Albin Kurti, të qeverisë, dhe të njëjtat, të vendosin pavarësisht popullit.

Rrustemi e ka cilësuar këtë si të pamundur. Deputeti i VV’së, po ashtu ka rikujtuar edhe proceset zgjedhore, ku po ashtu ka kritikuar partitë opozitare, duke thënë se të njëjtat, për ‘’bllokuan Albulena Haxhiun për t’u bërë kryetare e Kuvendit, pastaj nuk pranuan as Albin Kurtin për kryeministër e as Glauk Konjufcën’’.

Postimi:

• Pas një mandati të plotë 4-vjeçar, më 9 shkurt 2025 u mbajtën zgjedhjet e rregullta.

• Prej shkurtit 2025 deri në nëntor 2025 opozita ishte e barrikaduar për të mos lënë LVV-në të qeverisë. Disa muaj bllokoi Albulena Haxhiun për t’u bërë kryetare e Kuvendit, pastaj nuk pranuan as Albin Kurtin për kryeministër e as Glauk Konjufcën.

Kosova shkoi në zgjedhje të reja.

• Më 28 dhjetor 2025 – LVV fitoi zgjedhjet edhe më bindshëm.

Kuvendi u konstituua, Qeveria u formua. Opozita u barrikadua tash për Presidentin ku duheshin 80 vota në kuti.

• LVV kërkoi nga opozita emra që t’ja votonte, por ajo nuk u përgjigj dhe nuk dha asnjë emër. LVV propozoi një figure jopartiake si Feride Rushiti. Sërish u refuzua.

Kosova shkoi në zgjedhje sërish.

• Më 7 qershor 2026 – LVV fitoi përsëri bindshëm.

Tash pas diskutimeve të gjata, LVV dhe LDK arritën marrëveshje për President prof.Bekim Sejdiun. Sërish dolën 6 deputetë nga LDK që nuk e pranuan marrëveshjen.

Kosova sërish mund të shkojë në zgjedhje.

• 9 shkurt 2025 – shtator 2026 praktikisht jemi në të njëjtin barrikadim opozitar. Ata nuk duan që Albin Kurti të qeverisë dhe duan që pavarësisht popullit ata të vendosin. Por, kjo është e pamundur.

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2026

​Zjarret në Shqipëri, Ministria e Mbrojtjes: 11 vatra aktive – Mbi...

September 5, 2026

“Negroci ju pret!” – vendlindja e Jakup Krasniqit vendos mesazh në...

September 5, 2026

Faton Peci largohet nga drejtimi i Guxo-s në Mitrovicë, ky është...

September 5, 2026

​Përfundon takimi midis Putinit dhe të dërguarve të SHBA-së në Moskë

September 5, 2026

Përpjekjet e SHBA-së për t’i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe...

September 5, 2026

Të dërguarit amerikanë mbërrijnë në Moskë përpara bisedimeve për Ukrainën...

Lajme të fundit

​Zjarret në Shqipëri, Ministria e Mbrojtjes: 11 vatra...

“Negroci ju pret!” – vendlindja e Jakup Krasniqit...

Faton Peci largohet nga drejtimi i Guxo-s në...

“Liri për Çlirimtarët”/ Të hënën shfaqet billbordi në...