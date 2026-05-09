Rënie e lehtë e çmimeve të derivateve

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës. Sipas vendimit të MINT-it, çmimet janë: nafta (dizel) 1.63 euro për litër, benzina 1.51 euro për litër, dhe gasi 0.80 euro për litër. Nga njoftimi bëhet e ditur se këto çmime vlejnë për të dielën dhe të hënën, ndërsa…

Lajme

09/05/2026 09:26

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës.

Sipas vendimit të MINT-it, çmimet janë: nafta (dizel) 1.63 euro për litër, benzina 1.51 euro për litër, dhe gasi 0.80 euro për litër.

Nga njoftimi bëhet e ditur se këto çmime vlejnë për të dielën dhe të hënën, ndërsa hyjnë në fuqi nga ora 10:00.

Artikuj të ngjashëm

May 9, 2026

Ramiz Lladrovci pret që kryesia e PDK të votojë pro kthimit të Fatmir Limajt

May 9, 2026

Costa për Kosovën: Anëtarja e ardhshme e BE-së

May 9, 2026

Deklarata e Pavarësisë në tokë e pas kauçit, reagon Dimal Basha:...

May 9, 2026

Theu xhamin e veturës dhe i vodhi para, arrestohet i dyshuari

May 8, 2026

Pentagoni paralajmëron publikimin e dosjeve për UFO-t dhe jetën jashtëtokësore...

May 7, 2026

Trump i jep afat BE-së deri më 4 korrik për marrëveshjen tregtare

Lajme të fundit

Ramiz Lladrovci pret që kryesia e PDK të votojë pro kthimit të Fatmir Limajt

Costa për Kosovën: Anëtarja e ardhshme e BE-së

Deklarata e Pavarësisë në tokë e pas kauçit,...

Theu xhamin e veturës dhe i vodhi para, arrestohet i dyshuari