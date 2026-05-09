Rënie e lehtë e çmimeve të derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës.
Sipas vendimit të MINT-it, çmimet janë: nafta (dizel) 1.63 euro për litër, benzina 1.51 euro për litër, dhe gasi 0.80 euro për litër.
Nga njoftimi bëhet e ditur se këto çmime vlejnë për të dielën dhe të hënën, ndërsa hyjnë në fuqi nga ora 10:00.